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13.03.2020г.

Квартиры в Городе Спутнике можно приобрести по сельской ипотеке 

13.03.2020, 11:31

Квартиры в Городе Спутнике от строительного холдинга «Термодом» в 2020 году можно будет приобрести еще выгоднее. Ипотеку со ставкой до 3% годовых на покупку жилья уже готовы предоставить в АО «Россельхозбанк».  

Россельхозбанк стал флагманом программы льготной сельской ипотеки в России. Это часть государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы, задача которой создать условия для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. 

Город Спутник вошел в число территорий, на которые в Пензенской области распространяется действие сельской ипотеки. Разработанная ипотечная программа предусматривает несколько целей, в том числе приобретение готового или строящегося объекта недвижимости, расположенного на сельских территориях. 

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке может подать любой гражданин страны возрастом от 21 до 75 лет. Кредит выдается на срок до 25 лет. Сумма кредита для Пензенской области находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей. При этом первоначальный взнос начинается от 10 %, для его внесения можно использовать материнский капитал. 

Рассмотрим несколько конкретных примеров*. В Городе Спутнике сейчас возводят жилой квартал «Радужные дворы». Квартира-студия в строении № 73 площадью 21,8 кв. м здесь стоит от 965 850 рублей. При первоначальном взносе в 97 000 ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в Россельхозбанке составит всего 4 тысячи рублей в месяц. 

Однокомнатную квартиру площадью 37,4 кв. м в этом же доме можно приобрести за 1 541 470 рублей. По программе сельской ипотеки с первоначальным взносом в 155 тысяч рублей ежемесячный платеж составит 6 400 рублей. 

Двухкомнатные квартиры площадью 51,5 кв. м в строении № 73 продаются по цене от 2 153 580 рублей. При покупке ее в ипотеку с первоначальным взносом в 216 тысяч ежемесячный платеж будет равен 8 900 рублям. 

Двухкомнатная квартира евроформата площадью 40,9 кв. м в соседнем 72-м доме продается за 1 768 330 рублей. По программе сельской ипотеки при первоначальном взносе в 177 000 ежемесячный платеж составит 7 400 рублей. 

Наконец, трехкомнатная квартира евроформата площадью 76,5 кв. м. В строении № 73 ее можно приобрести за 3 098 505 рублей. Оформив сельскую ипотеку в Россельхозбанке с первоначальным взносом в 310 000, ежемесячный платеж составит 12 800 рублей. 

*Расчет стоимости жилья представлен с учетом следующих условий: срок кредита - 25 лет, процентная ставка - 2,7 % при условии оформления договора личного страхования, первоначальный взнос - 10 % от стоимости жилья. 

Подробности об условиях действия сельской ипотеки можно узнать во всех офисах Россельхозбанка, а выбрать квартиру в Городе Спутнике вам помогут в офисах продаж строительного холдинга «Термодом» на Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (г. Пенза), и проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный). Телефон 28-28-20. 

Застройщик жилого дома № 72 ООО ПКФ «Термодом» (проектные декларации на сайте termodom-pnz.ru), жилого дома № 73 — ООО СЗ «Термодом-Ситистрой» (проектные декларации на сайте termodom-citystroy.ru). 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"
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Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
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27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
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12.02.2020 17:30
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08.02.2020 12:29
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