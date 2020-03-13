Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»

Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.

Это композиция Uno, которая записана в стиле рок или метал-диско, сообщает Lenta.ru. Песню сочинили еще в январе, когда исполнители не знали о своем участии в конкурсе. Ранее музыканты намекали на название песни в интервью.

Клип вышел ночью, но уже оказался самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных музыкальных видео. Стоит отметить, что большинство остальных участников «Евровидения» представили организаторам свои работы уже к 10 марта.

Напомним, о том, что Little Big представят Россию на «Евровидении», стало известно 2 марта. Сам конкурс пройдет с 12 по 16 мая.