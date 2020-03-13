Медиахолдинг «Экспресс» выбрал «Виртуальную АТС» от «Ростелекома»

«В наши подразделения зачастую невозможно было дозвониться. Благодаря «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» мы практически забыли, что такое пропущенные звонки. В случае занятости система автоматически переводит вызов на любого свободного сотрудника. Сейчас общий номер медиахолдинга – 8 (8412) 32-95-94, нашей рекламной службы – 8 (8412) 32-95-96. Стоит отметить, что это – лишь одно из новшеств, так как сейчас мы ведем планомерную работу по развитию всех структурных подразделений медиахолдинга. Уже сделано многое по обновлению контента «Утра на «Экспрессе» (16+), авторского вещания. Также преобразился сайт информагентства «Пенза-Пресс», появились новые рубрики на радио «Экспресс», - рассказал генеральный директор ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс» Виктор Рубцов.

Многоканальная телефонная связь на основе облачных технологий позволяет медиахолдингу фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры и устанавливать переадресацию на стационарные и мобильные телефоны. Благодаря персональному голосовому меню клиенты могут быстро связаться с нужным сотрудником рекламной службы.

«Виртуальной АТС» от «Ростелекома» пользуются и крупные, и малые предприятия. Сервис позволяет объединить несколько удаленных офисов в единую телефонную сеть и справиться с большим потоком обращений. Для подключения услуги клиенту понадобятся только телефонные аппараты и выход в интернет. Управлять телефонией легко в личном кабинете через специальный веб-интерфейс», - отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Узнать дополнительную информацию о цифровых сервисах для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru или по телефону 8-800-200-3000.