В областную галерею почета работников ЖКХ занесли имена лучших сотрудников

Поздравить награждаемых в этот день пришли губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин и другие официальные лица.

«Я с удовольствием прихожу на эту площадку каждый год, потому что приятно видеть лучших представителей Пензенской области и коллективы, которые много трудятся для наших граждан. Сегодня каждый из нас не мыслит свою нормальную жизнь без хороших услуг в сфере ЖКХ. Искренне благодарю за ваш нелегкий труд», - поздравил работников ЖКХ Иван Белозерцев.

Глава региона также отметил, что на благоустройство в прошлом году из федерального бюджета при поддержке президента РФ, а также из областного и муниципального бюджетов было выделено свыше 380 миллионов рублей. В этом году планируется выделить около 400 миллионов рублей.

Валерий Лидин отметил, что труд работников ЖКХ ценится и уважается, так как от него во многом зависит настроение жителей региона.

Всего награждены 20 сотрудников и 10 коллективов. Среди них - директор МУП "Теплоснабжение" города Сурск Марина Храмова, генеральный директор ООО «Экоград» Александр Молоканов, генеральный директор ООО "Спецтранс" Дмитрий Лахно, электрогазосварщик ООО "ЭнергоПромРесурс" Виталий Ухабин и другие.

Свой профессиональный праздник сотрудники ЖКХ будут отмечать 15 марта.