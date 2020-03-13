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13.03.2020г.

Пензенский космонавт Александр Самокутяев отмечает юбилей

13.03.2020, 12:14

13 марта герой России, пензенский космонавт Александр Самокутяев отмечает день рождения. Ему исполнилось 50 лет.

Сегодня Александр Михайлович принимает поздравления от коллег, чиновников, общественников, журналистов. Медиахолдинг «Экспресс» присоединяется к ним и желает уроженцу Пензы крепкого здоровья и успешной работы.

Александр Самокутяев был зачислен в отряд космонавтов для прохождения подготовки в 2003 году. В 2005-м ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». С 2008 по 2010 годы проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-23/24 в качестве бортинженера МКС и командира транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА».

С апреля по сентябрь 2011 года совершил свой первый космический полет в составе экипажа 27/28-й экспедиции на Международную космическую станцию в качестве командира ТПК «Союз ТМА-21» и бортинженера МКС. Выполнил выход в открытый космос длительностью 6 часов 23 минуты. Полет длился 164 дня.

С сентября 2014 года по март 2015-го совершил второй космический полет в составе экипажа 41/42-й на МКС также в качестве командира ТПК «Союз ТМА-М» и бортинженера МКС. Продолжительность полета составила 167 суток.

Указом президента РФ Владимира Путина от 15 февраля 2016 года Александр Самокутяев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета.

Александр Михайлович является 109-м космонавтом РФ, почетным гражданином Пензы, обладателем медалей Минобороны РФ «За отличие в военной службе» I, II и III степеней, «За воинскую доблесть» II степени, «За службу в ВВС», ведомственные награды Роскосмоса, «Золотая звезда» и почетного знака «Летчик-космонавт РФ».

Отметим, что позывным пензенца в космосе являлось слово «Тарханы». Свой выбор он ранее объяснил на Лермонтовском празднике поэзии.

«Я выбирал его, наверное, в несколько необычной для космонавтов манере, поскольку было принято брать какие-то созвездия, звезды, которые никому, в общем-то, не известны, может, только узкому кругу специалистов. Когда речь зашла о том, что я как командир экипажа должен выбрать позывной, то мы долго думали, мне многое советовали.

Изначально был позывной «Сура», но было несколько моментов, которые не позволили взять его. Потому что «Сура» на мусульманском языке означает главу из Корана. Чтобы не нарушить религиозное правило, мне предложили переименовать. Я подумал, почему бы не «Тарханы»? Мне сказали, что это сложно для иностранцев. А я спросил: «Если иностранцы прочитают стихи Лермонтова на русском языке и назовут Тарханы без ошибки, можно будет взять?» Разрешили. Мой первый борт-инженер, американский астронавт, выдал «Белеет парус одинокий», не зная русского языка, без единой ошибки на публику, на камеры. После этого сказали: «У нас никаких вопросов больше нет. Однозначно «Тарханы». С этого момента позывной идет со мной, потому что его выбирают раз и навсегда», - поделился тогда Александр Самокутяев.

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13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
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11.03.2020 10:49
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11.03.2020 09:19
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06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
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04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
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01.03.2020 14:28
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01.03.2020 09:13
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