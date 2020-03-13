Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении

Ночь. Плеск воды. Оружие. Мужчина в гидрокостюме. Нет, это не начало триллера, это обычный вечер пензенца Владимира Дмитриева. Его хобби - подводная охота*. И на «дело» он предпочитает ходить в темное время суток. О страхах, которые приходится преодолевать под толщей воды, о закалке характера и «бобриной фобии» он рассказал журналисту Галине Поповой.

По словам Владимира, рыбалка – его давнее, еще детское увлечение. Ребенком он не только любил сидеть с удочкой, но и смотрел передачи о подводной охоте - очень хотел попробовать, но в Пензе тогда это было непопулярно.

«Потом я уехал жить в Северо-Западный федеральный округ, и там состоялось первое погружение. Я приехал на встречу подвохов (мы так друг друга называем, сокращенно от «подводный охотник») и попросил взять меня с собой. Это было пять лет назад», - рассказал он.

Первые опыты погружения проходили в речке у дома – рядом с берегом, чтобы в случае форс-мажора можно было нащупать дно. Все тонкости мужчина постигал на практике.

«Подготовка нужна моральная и общая физическая, остальному в процессе можно научиться. Первые полгода я вообще никого не добывал, я рыбу попросту не видел, она уплывала от меня, потому что я издавал много звуков, не знал ее повадок. Но зато хорошо помню свои ощущения от первого улова – это была феерия!

Это совсем другой мир – под водой. Я нырял пока максимум на 10 метров, но это не предел. Там очень красиво, там целые подводные «города» из поваленных деревьев, зарослей и рельефа дна. Побыть в чужой стихии – это очень круто. Для меня вода, как наркотик: когда я долго не погружаюсь, как у нас говорят, жабры сохнут», - поделился он.

Поначалу Владимир погружался только летом, но вскоре перешел и на зимнюю охоту.

«Один из самых главных факторов у нас в охоте – прозрак, то есть видимость. Обычно она составляет 1,5 метра, если 2-3 метра – это космос. Так вот летом видимость сама низкая, осенью и особенно зимой гораздо лучше. Да и в холодное время года рыбы больше. Сначала я плавал в тонком летнем костюме, потом уже купил более толстый для холодной воды», - рассказал Владимир.

К тому времени, когда Владимир вернулся в родной город, здесь тоже появились свои подводные охотники, с единомышленниками он регулярно делает вылазки на Суру. Самые рыбные места мужчина, конечно, не назвал, но нырять можно и в пределах Пензы, например, на Барковке.

Все, что нужно подводному охотнику, легко можно купить в любом специализированном магазине для рыбалки: гидрокостюм, маска с трубкой, на выбор - пневматическое ружье или арбалет (на оба вида оружия разрешение не требуется), фонарик, кукан (приспособление в виде петли для сохранения выловленной рыбы) и др. И ни один подвох не отправится нырять без ножа. Под водой форс-мажоры происходят регулярно, и иногда выпутаться из сложной ситуации можно только с его помощью.

«Я не раз запутывался в сетях, которые ставили на рыб, в кувшинках. Здесь главное – не запаниковать и хладнокровно разрезать путы. Вообще в нашем деле важно сохранять спокойствие всегда, в любой ситуации, панике под водой не место. Здесь очень важен самоконтроль и соблюдение техники безопасности. Например, там, где плавают суда, мы всегда крепим к костюму буи, они плавают на поверхности и сигнализируют о том, что под водой человек. Или не плывем с товарищем рядом, чтобы ненароком не выстрелить друг в друга.

Опасностей под водой хватает. Например, у меня просто фобия бобров. Представьте: ночью заглядываешь под бревно и там видишь светящиеся глаза, а потом туша в 50 кг пролетает мимо и еще хвостом-лопатой машет, хлопая по воде. А на глубине этот звук - как будто взрыв. На людей они не нападают, но страху натерпишься. Так что если я вижу бобриную нору, есть там рыба или нет, мне все равно, туда не поплыву», - рассказал он.

Можно с уверенностью сказать, что подводная охота – спорт больше мужской. Хотя, признается Владимир, здесь можно встретить и девушек, но чаще всего их интересует не добыча, а сам факт погружения, глубина. Больше всего среди охотников – мужчин.

«Подводная охота сильно меняет. Я стал очень спокойным, хотя раньше всегда был за то, чтобы поспорить, выплеснуть эмоции. Нахождение под водой – своего рода медитация. Ты погружаешься и чувствуешь только свое тело, звон в ушах, стук сердца. Чем глубже, тем больше. На глубине – тишина вокруг, ты только пульс свой ощущаешь, и кажется, что все вокруг его слышат тоже. Есть много времени подумать, осмыслить многие вещи. Вода становится необходимостью. У нас в клубе был мужчина, ему уже 60 с лишним лет, он плохо ходит, но как только он опускается под воду, - совсем другой человек. И улов у него был самый большой», - вспоминает

Владимир.

Рыбаки подводных охотников недолюбливают, считая их едва ли не браконьерами, но Владимир утверждает – это заблуждение.

«Мы не браконьеры, конечно. Соблюдаем все ограничения, например, не охотимся в период нереста, мы не ставим сети, наоборот, когда натыкаемся на них, освобождаем рыбу, потому что против такого промысла. Мы не трогаем мелкую рыбу, она вырастет и еще может оставить потомство, плюс раз в год мы за свой счет зарыбляем некоммерческие водоемы, восполняем то, что забрали у природы, регулярно проводим субботники, чистим дно водоемов. Это миф, что подвохи рыбу чуть ли не машинами грузят, это далеко не так. Недавно я проплавал в холодной воде больше часа и привез одну щучку. А трудозатраты несоизмеримы с той же рыбалкой, где ты ходишь по бережку и ждешь, когда клюнет», - поделился он.

Чтобы в полной мере ощутить, на сколько этот вид спорта сложен, надо самому надеть костюм и нырнуть. Как сказал один из друзей Владимира после первого погружения: «Пусть мне кто-нибудь еще только скажет, что подводная охота – это легко!»

*- материал не является пропагандой подводной рыбалки. Заниматься ею без подготовки, инструктажа и спецоборудования нельзя. Использовать можно толкьо разрешенное законодательством РФ снаряжение.