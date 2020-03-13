В Турции решили отложить начало туристического сезона

В Турции может быть отложено открытие летнего туристического сезона. Его планируют перенести с марта на конец апреля из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

Такую рекомендацию дал министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. На этот же срок могут быть отложены культурные и другие массовые мероприятия.

По состоянию на 12 марта в Турции зарегистрирован один случай коронавируса. Власти порекомендовали гражданам страны не ездить за границу без острой необходимости. Они также сообщили, что медицинские учреждения Турции полностью готовы к возможной вспышке коронавирусной инфекции.