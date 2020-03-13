В Запрудном «ожил» светофор – соцсети

Житель Пензы рассказал в Сети о сильно раскачивающихся на ветру светофорном столбе и знаке в Запрудном.

Видеозапись появилась в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, столбы со светофором и знаком пешеходного перехода расположены напротив дома № 64 по улице Лядова.

«Пешеходный переход оживает! Не хотелось бы такой трубой по голове получить», - отметил автор поста.

Пользователи в комментариях отметили, что подобное происходит на улице Лядова постоянно. Кроме того, автору посоветовали обратиться с жалобой в администрацию города.