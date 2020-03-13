Белозерцев обещал содействие в ремонте здания техникума железнодорожного транспорта

Глава региона осмотрел учебные кабинеты, пообщался со студентами. Они провели Ивану Белозерцеву необычную экскурсию по музею техникума. Ребята рассказывали историю образовательного заведения от лица учащихся прошлых лет.





«Спасибо вам. Великолепная подача, каждый из вас вжился в образ того времени. Вы креативно рассказываете, молодцы», - поблагодарил студентов губернатор и оставил памятную запись в книге музея.

Также в рамках визита прошел круглый стол с участием представителей студенческих активов.

«Давно мечтал у вас побывать. Вижу, что вы занимаетесь в хороших условиях. Но в некоторых классах темновато, прошу обратить на это внимание. В этом году вам исполняется 140 лет. Рушан Фаритович [Хатямов, директор филиала СамГУПС в Пензе] был у меня на приеме и попросил оказать содействие в ремонте фасада здания. Я объяснил, что из бюджета невозможно выделить деньги, это разные ведомства. Поэтому буду встречаться с министром [министром транспорта РФ] и до конца месяца попрошу, чтобы выделили средства. И не только на ремонт, но и на материально-техническое обеспечение», - сказал Иван Белозерцев.

Помимо ремонта фасада, в актовом зале техникума требуется обновить сидения.

«В этом году у нас - юбилей. Будут приглашены представители федерального агентства железнодорожного транспорта, ректор самарского университета, работодатели – представители Куйбышевской железной дороги. В летнее время будем обновляться, а где-то осенью будем проводить мероприятие», - сообщил Рушан Хатямов.

Техническое железнодорожное училище было открыто в Пензе в августе 1880 года. Филиалом СамГУПС учреждение стало в 2009 году. В годы Великой Отечественной войны в здании располагался эвакогоспиталь.

В настоящее время в филиале самарского вуза в Пензе обучаются 1240 студентов-очников и 315 заочников. Ежегодно выпускаются около 500 человек. Более 90% идут работать на предприятия железнодорожного транспорта.







