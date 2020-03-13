На ул. Аустрина машина врезалась в фуру и уехала

В Пензе на улице Аустрина произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД ищут очевидцев.

По предварительным данным, 14 февраля в 20:25 напротив дома №144А по улице Аустрина неизвестное авто врезалось в фуру Daf и уехало. Большегруз получил повреждения.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-91-23, 59-90-47 или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет №16.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев управлять автомобилями аккуратно, соблюдая правила дорожного движения, дистанцию и боковой интервал. Водителям рекомендуют избегать необдуманных маневров, так как любое неверное действие может привести к трагедии.