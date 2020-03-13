Пензенские школьники разработали проект сквера генерала Глазунова

Школьники из Пензы сделали проект сквера, посвященного уроженцу Сердобского уезда, генералу Глазунову.

В основе проекта команды МЫсLi, состоящей из учеников школы № 63, – площадка, расположенная в Арбековской заставе на улице Генерала Глазунова. Два года назад здесь был заложен камень в основание будущего памятника дважды герою Советского Союза, позже на стене рядом стоящего дома установили мемориальную доску. Предполагается, что имя Василия Афанасьевича Глазунова будет носить и новая школа на 800 учеников, недавно построенная в 6-м микрорайоне Арбеково.Проект сквера, придуманный школьниками, предполагает установку нескольких малых архитектурных форм. Основной элемент представляет собой стилизованное крыло самолета. В верхней части композиции предлагается разместить небольших размеров макет самолета времен Великой Отечественной войны, устремленного вверх. Второй элемент конструкции – полуобъемные парашюты, каскадом спускающиеся сверху. Рядом планируют разместить пятиконечную звезду. Композиция, по замыслу школьников, должна быть выполнена из металла, а постамент – из темно-серого гранита.Существующую там пешеходную зону длиной 25 метров предлагается превратить в Аллею памяти с расположенным на ней каскадом малых архитектурных форм. Они повторяют концепцию основной композиции: стилизованного крыла самолета и парашюта. Всего таких элементов на макете - пять: по числу лет, которые длилась Великая Отечественная война. В сквере школьники предлагают становить скамейки, которые будут поддерживать в композиции комплекса форму пятиконечной звезды.Проект уже прошел техническую защиту в феврале. 18 марта состоится итоговая защита, в ходе которой будет определены победители и призеры «PRO движения». Они смогут претендовать на участие в федеральных конкурсах.