Иван Белозерцев поздравил работников ЖКХ с праздником

В Пензе 13 марта на торжественном собрании губернатор Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником ветеранов и работников жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время в сфере ЖКХ Пензенской области работает более 1000 предприятий, в которых трудятся примерно 15000 человек. Обращаясь к участникам праздничного мероприятия, губернатор отметил заслуги ветеранов жилищно-коммунальной сферы, выразил признательность всем представителям отрасли за ответственную работу.



«Спасибо вам большое за то, что вы даже не работаете, а служите в ЖКХ, это значит: ответственно подходите к исполнению поставленных задач, в любое время дня и ночи готовы решать проблемы, связанные с возникновением аварий, выполняете необходимую работу в интересах наших граждан», - сказал Иван Белозерцев.



Губернатор напомнил о том, что с 16 марта в Пензенской области начинается общерегиональный месячник по благоустройству. Он призвал работников ЖКХ активно подключиться к этому, сделать все для того, чтобы города и поселки региона накануне празднования 75-летия Победы приняли опрятный, благоустроенный вид, чтобы как во дворах, так и на улицах были чистота и порядок.



Лучших представителей отрасли глава региона наградил благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также почетными грамотами, сообщили в пресс-центре облправительства.

Напомним, ранее губернатор принял участие в открытии обновленной Галереи почета работников жилищно-коммунального хозяйства.

