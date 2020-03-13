Погода
+4оС / Завтра: +4

$ 73.00 р

€ 81.00 р

16:50
13.03.2020г.

Иван Белозерцев поздравил работников ЖКХ с праздником

13.03.2020, 14:37
В Пензе 13 марта на торжественном собрании губернатор Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником ветеранов и работников жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время в сфере ЖКХ Пензенской области работает более 1000 предприятий, в которых трудятся примерно 15000 человек. Обращаясь к участникам праздничного мероприятия, губернатор отметил заслуги ветеранов жилищно-коммунальной сферы, выразил признательность всем представителям отрасли за ответственную работу.

«Спасибо вам большое за то, что вы даже не работаете, а служите в ЖКХ, это значит: ответственно подходите к исполнению поставленных задач, в любое время дня и ночи готовы решать проблемы, связанные с возникновением аварий, выполняете необходимую работу в интересах наших граждан», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор напомнил о том, что с 16 марта в Пензенской области начинается общерегиональный месячник по благоустройству. Он призвал работников ЖКХ активно подключиться к этому, сделать все для того, чтобы города и поселки региона накануне празднования 75-летия Победы приняли опрятный, благоустроенный вид, чтобы как во дворах, так и на улицах были чистота и порядок.

Лучших представителей отрасли глава региона наградил благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также почетными грамотами, сообщили в пресс-центре облправительства.

Напомним, ранее губернатор принял участие в открытии обновленной Галереи почета работников жилищно-коммунального хозяйства.
 

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/zhkkh/221593/
Читайте также:
В Пензе родителей малышей попросили сшить маски в детсад
16:46
Пензенцам советуют дезинфицировать телефон, лучше - спиртом
16:32
Поделиться

Эксклюзив

Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41

Loading…