Сосновоборчанка поверила в раздачу подарков и лишилась денег

В поселке Сосновоборск Пензенской области 52-летняя женщина хотела получить подарок от банка, но попалась на удочку мошенников.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в социальной сети женщине написала ее родственница. Она сообщила, что один из известных банков в честь праздника раздает каждому по 3000 рублей. Для получения приза нужно было сообщить данные банковской карты и цифровые коды, которые поступят в SMS-сообщениях. Обрадованная женщина выполнила все условия, но деньги ей так и не пришли. Напротив, с ее банковских карт исчезли 19 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что страница родственницы была взломана.

«По факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе.

Полиция Пензы рекомендует никому не сообщать данные банковской карты. Также не следует подключать к ней удаленный доступ и сообщать коды и пароли, которые поступают в SMS-сообщениях от банка.