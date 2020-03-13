Грантовый фонд конкурса «Доброволец России» составил 90 млн руб

Идет прием заявок на конкурс лучших волонтерских инициатив «Доброволец России-2020» (6+). Его участниками могут стать дети до 18 лет.

Заявки принимаются до 30 апреля, участникам предстоит выполнить первый этап электронных заданий до 12 мая. Затем пройдут региональный и заочный этапы, а защита проектов состоится на окружных форумах с 20 июля по 15 октября.

«Лучшие проекты пройдут оценку федерального жюри и примут участие в народном голосовании. 5 декабря, в рамках Международного форума добровольцев, состоится вручение премии «Доброволец России-2020». В этом году объем грантового фонда составит 90 млн рублей», - сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области.

На конкурсе представлены номинации «Рожденные помогать», «Оберегая сердцем», «Вдохновленные искусством», «Помощь детям», «Смелые сердцем», «Вокруг меня», «Говорит волонтер», «Малая Родина» и др..