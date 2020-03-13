Из-за коронавируса приостановили розыгрыш Лиги чемпионов и Европы

Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее.

Речь идет об оставшихся ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были состояться 17 и 18 марта, всех ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы, запланированных на 19 марта. Кроме того, откладываются и жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были состояться 20 числа.

Также УЕФА готовится объявить о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.