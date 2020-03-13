Только проверенные данные. Минздрав создал в Сети раздел о коронавирусе

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Так, по данным на 13 марта, в России зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 31 - у россиян, вернувшихся из-за рубежа, два - у граждан Китая, один - у гражданина Италии. Несколько человек уже выздоровели.