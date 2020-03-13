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13.03.2020г.

Роспотребнадзор рассказал, как улучшить качество сна

13.03.2020, 16:25

13 марта отмечается Всемирный день сна. В этом году его темой является: «Лучше сон, лучше жизнь, лучше планета». Специалисты Роспотребнадзора дали советы, как сделать сон качественнее и просыпаться по утрам бодрым.

По данным РИА Новости, человек проводит во сне примерно треть своей жизни. Нехватка сна ускоряет старение организма, а недосыпание ухудшает работу головного мозга.

Для того, чтобы этого избежать, в Роспотребнадзоре советуют установить постоянный режим сна. Не нужно есть тяжелую, сладкую и острую пищу минимум за четыре часа до сна, кофеин – за шесть. Лучше воздержаться от просмотра ТВ и от гаджетов перед сном. Комнату следует проветривать и выбирать для спальни удобные спальные принадлежности.

Для хорошего сна необходимо три элемента: продолжительность, непрерывность и глубина.

В ведомстве отметили, что проблема сна угрожает здоровью и качеству жизни почти 45% населения мира. Но нарушение сна можно вылечить, главное вовремя обратиться к специалисту.

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13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
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