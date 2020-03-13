Роспотребнадзор рассказал, как улучшить качество сна

13 марта отмечается Всемирный день сна. В этом году его темой является: «Лучше сон, лучше жизнь, лучше планета». Специалисты Роспотребнадзора дали советы, как сделать сон качественнее и просыпаться по утрам бодрым.

По данным РИА Новости, человек проводит во сне примерно треть своей жизни. Нехватка сна ускоряет старение организма, а недосыпание ухудшает работу головного мозга.

Для того, чтобы этого избежать, в Роспотребнадзоре советуют установить постоянный режим сна. Не нужно есть тяжелую, сладкую и острую пищу минимум за четыре часа до сна, кофеин – за шесть. Лучше воздержаться от просмотра ТВ и от гаджетов перед сном. Комнату следует проветривать и выбирать для спальни удобные спальные принадлежности.

Для хорошего сна необходимо три элемента: продолжительность, непрерывность и глубина.

В ведомстве отметили, что проблема сна угрожает здоровью и качеству жизни почти 45% населения мира. Но нарушение сна можно вылечить, главное вовремя обратиться к специалисту.