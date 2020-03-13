Пензенцев снова предупреждают о сильном ветре

По данным пензенского Гидрометцентра, ночью местами по региону ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам не выходить из дома при сильном ветре. Если непогода застала на улице, нужно попытаться укрыться в подземном переходе или подъезде. Категорически нельзя стоять под деревом, около стен зданий, рекламных щитов и линий электропередач.

«Если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете. В городе надо немедленно покинуть машину, автобус или троллейбус и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале», - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.