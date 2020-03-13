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13.03.2020г.

Зомби-апокалипсис возглавил список самых популярных фильмов ужасов в Tele2 TV

13.03.2020, 15:52

Tele2 в преддверии пятницы, 13-го выпустила подборку самых популярных фильмов ужасов у своих абонентов. Спрос на хоррор в приложении Tele2 TV в «самый страшный» день года значительно вырастает по сравнению с обычной пятницей – клиенты ищут такие фильмы в среднем в пять раз чаще. По итогам февраля наибольшая доля просмотров в приложении пришлась на зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы» (18+).

Оператор проанализировал работу популярного приложения Tele2 TV и выяснил, какие кинокартины чаще всего запрашивают клиенты в пятницу, 13-го. Хорроры, триллеры и мистика занимают лидирующие строчки рейтинга по количеству просмотров в «день неприятностей».

На первом месте самых востребованных фильмов ужасов оказался немецкий хоррор «Обитель тьмы» (18+) о злоключениях видеоблогеров на территории заброшенной больницы. Вторую позицию занимает ремейк «Заблудившиеся» (18+) об американках, которые собирались отпраздновать свадьбу в Англии, а вместо этого сражались за жизнь в жутковатом лесном доме. На третьем месте – не новый, но все еще востребованный фильм «Пираньи 3DD» (18+) о кровавой бойне, которую устроили опасные рыбки в тихом аквапарке. Четвертую позицию в рейтинге занимает приключенческий хоррор «Роковой маршрут» (18+), основанный на реальной истории противостояния канадца и медведя-людоеда. Наконец, замыкает список космический ужастик «Живое» (18+) о не самой дружелюбной жизни, найденной на Красной планете.

Интересно, что спрос на хорроры в феврале 2020 года стремительно увеличивался: доля просмотров фильмов ужасов, триллеров и мистических сериалов за отчетный период составила 16% от всего контента. Так, лидером рейтинга Tele2 TV в феврале 2020 года стал американский зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». По количеству просмотров он более чем вдвое опережает мистический сериал «Закрытая школа» (16+), который занимает вторую позицию в списке видеоконтента всех жанров. Еще один «ужастик» из февральского топа зрительских предпочтений – американский триллер «Пункт назначения: смайл» (16+) о зловещем фотоаппарате. Тройку лидеров замыкает уже упомянутая ранее «Обитель тьмы».

В пятницу 13 декабря 2019 года оператор зафиксировал увеличение числа просмотров хорроров, триллеров и мистических фильмов в 1,5 раза по сравнению с обычной пятницей. Например, в этот день зрители выбирали постапокалиптический сериал «Ходячие мертвецы» для просмотра в 1,7 раза чаще, чем неделей ранее.

Tele2 TV – это сервис для просмотра российских и зарубежных телеканалов, фильмов и сериалов на экране мобильного устройства. Приложение (6+) доступно всем абонентам оператора на территории РФ. Его можно бесплатно скачать в Google Play или App Store и авторизоваться под своим номером Tele2. Подробнее о Tele2 TV можно узнать на сайте оператора.

Источник фотографии: инфографика предоставлена компанией Tele2, скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2593743/
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13.03.2020 12:34
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13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
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06.03.2020 15:22
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06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
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04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
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01.03.2020 09:13
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29.02.2020 15:51
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27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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15.02.2020 17:02
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