Олег Мельниченко сообщил подробности процедуры внесения поправок в Конституцию РФ

Член Совета Федерации от Пензенской области Олег Мельниченко сообщил подробности процедуры утверждения поправок в Конституцию РФ и прокомментировал, на его взгляд, наиболее значимые из них.

«Эта процедура уже частично проведена, то есть принят закон Государственной Думы, 11 марта он был одобрен Советом Федерации, теперь должны более двух третей субъектов РФ [законодательные собрания] проголосовать, поддержать поправки в Конституцию РФ. В субботу, 14 марта, в Совете Федераций будут докладываться результаты рассмотрения этих вопросов в законодательных собраниях, и будет принято постановление, которое подтвердит, что больше двух третей заксобраний одобрило данный закон.

После этого закон с постановлением Совета Федерации уходит в Конституционный суд, и он дает заключение о соответствии поправок Конституции - ее первой и второй главе. После того, как он вынесет сответсвующий вердикт, закон поступит президенту, который его подпишет. Но документ не будет опубликован. Его вынесут на всенародное голосование. И после получения результатов, если население поддержит данные изменения, президент издаст указ об опубликовании данного закона. После публикации он вступит в силу".

«Конституция была принята в 1993 году. С этого периода прошло достаточно много времени. Общество российское достаточно сильно изменилось. И многие институты, которые закладывались в 1993 году, на сегодняшний день устоялись и уже развились так, что можно расширять их полномочия. Поэтому президент выступил с инициативой перераспределить полномочия между президентом, правительством и двумя палатами Федерального Собрания.

Его инициатива приводит к тому, что расширяются полномочия Госдумы и Совета Федераций. Теперь членов правительства, председателя правительства, за исключением силовиков, утверждает Госдума. Раньше она только давала согласие на назначение председателя правительства. Теперь она именно утверждает. То есть если Дума утверждает председателя правительства, заместителей и министров, то президент обязан подписать соответствующий указ. Теперь это обязательная для главы государства норма. Поэтому мы получаем ответственное перед парламентом правительство.

И Государственная Дума начинает нести ответственность за то правительство, которое будет формировать. Политические партии получают больше возможностей войти в состав правительства и представлять там свои интересы.

Что касается Совета Федерации, то здесь расширяются полномочия применительно к министрам силового блока. Все назначения, как министров силового блока, так и руководителей федеральных органов государственной власти, например, ФСБ, службы внешней разведки, федеральной службы охраны, ФСИН, Министерства по чрезвычайным ситуациям, МВД, Минюста и так далее, должен будет производить президент, но по результатам консультаций с СовФедом.

Кроме прочего, теперь СовФед получает право отрешения судей от должности по предоставлению президента. Не только Верховного суда и Конституционного, но и конституционных и апелляционных судов. Это в том случае, если судья будет в чем-то замешан или дискредитирует себя. Мне кажется, это очень существенное расширение полномочий Совета Федерации.

Теперь СовФед будет проводить консультации по назначению генерального прокурора и его заместителей. До этого он их назначал по представлению президента. Это уже перераспределение полномочий в сторону президента. Оно правильное: если глава государства отвечает за законность, правопорядок и безопасность, то, соответственно, он должен иметь право назначать генерального прокурора. Естественно, после консультаций с Советом Федерации.

Возникает новый конституционный орган – Государственный совет. Его работа будет определяться отдельным федеральным законом. И появляется новое понятие – публичная власть. Госсовет включает в себя государственную власть, федеральную и субъектов федераций, и местное самоуправление. Это будет площадка по открытому обсуждению наиболее важных вопросов внутренней и социально-экономической, общественно-политической повестки страны.

Важные изменения вносятся в компетенцию местного самоуправления. Теперь оно определяется как входящее в состав публичной власти. Соответственно, органы государственной власти получают возможность влиять на кадровые вопросы местного самоуправления. Скорее всего, это будет прописано отдельным федеральным законом. Кроме этого, допускается введение собственного порядка организации местного самоуправления в городах федерального значения, у нас их три: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, и в областных центрах. Тоже придется после принятия Конституции этот вопрос урегулировать федеральным законодательством.

Естественно, все эти федеральные законы будут подлежать обсуждению на публичных площадках. Все, что касается местного самоуправления, будет обсуждаться и на площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Кроме этого, вносятся важные изменения в Конституцию, связанные с социальным обеспечением населения. Во-первых, вводится обязательная индексация пенсий. Они и сейчас индексируются, но это не урегулировано конституционной нормой, а после того, как она появится, органы государственной власти будут обязаны это делать. Это дополнительная защита прав и интересов пенсионеров.

Кроме прочего, защищается российская культура. Такие полномочия вводятся в особую компетенцию правительства. Важный момент - верховенство нашего законодательства над международным. Это гарантирует дополнительные условия сохранения нашего государственного суверенитета. И, по всей видимости, много возмущений из-за рубежа связано именно с этим. Мы заявили впервые громко о том, что наш государственный суверенитет - на первом месте, а все остальное - на втором.

Впервые в Конституции прописывается особое обязательство органов государственной власти защищать суверенитет. Вводятся серьезные ограничения по занимаемым должностям. Запрет на иностранное гражданство и вид на жительство распространяется на все органы государственной власти, местного самоуправления, прокуратуру, суды.

Много серьезных базовых изменений, в том числе направленных на социальную защиту, например, на защиту материнства и детства, провозглашается брак как союз между мужчиной и женщиной (нацелено на защиту традиционных семейных ценностей). Отдельно есть статья, которая защищает наше наследие в части Победы народа в Великой Отечественной войне и других военных конфликтах.

Все изменения в Конституцию имеют очень серьезное значение для нашей страны, для защиты суверенитета и интересов простого человека».