Кузнечанин не смог объяснить росгвардейцам, зачем он залез в чужой дом

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, жительница Кузнецка ночью ждала мужа с работы. Она услышала грохот посуды в сенях. Выйдя на шум, она наткнулась на незнакомого пьяного мужчину. Испуганная женщина закрылась в доме и вызвала полицию. Позднее кузнечанка рассказала, что забыла закрыть калитку. Через три минуты росгвардейцы задержали незваного гостя. Он не смог объяснить, как и для чего залез в чужой дом.

«Для дальнейшего разбирательства 40-летнего кузнечанина передали сотрудникам полиции. Как выяснилось, задержанный ранее был неоднократно судим», - сообщили в пресс-службе.