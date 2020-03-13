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13.03.2020г.

Пензенцам советуют дезинфицировать телефон спиртом

13.03.2020, 16:32

Мобильный телефон может являться одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций, заявляют эксперты. На сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области появились советы по обработке гаджета.

Специалисты отмечают, что на мобильном телефоне остается много бактерий, так как его практически не выпускают из рук и даже берут в туалет. Гаджет может стать переносчиком возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

Чтобы избежать инфекции, нужно мыть руки после посещения общественных мест, туалета. Вытирать их лучше одноразовым бумажным полотенцем.

«Регулярно следует обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где его корпус соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него)», - советуют сотрудники Роспотребнадзора.

Для борьбы с вирусами лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его.

Телефон рекомендуют обрабатывать после каждого посещения публичных мест и обязательно – вечером, после окончания рабочего дня.

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13.03.2020 17:16
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13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
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01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
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