Пензенцам советуют дезинфицировать телефон спиртом

Мобильный телефон может являться одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций, заявляют эксперты. На сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области появились советы по обработке гаджета.

Специалисты отмечают, что на мобильном телефоне остается много бактерий, так как его практически не выпускают из рук и даже берут в туалет. Гаджет может стать переносчиком возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

Чтобы избежать инфекции, нужно мыть руки после посещения общественных мест, туалета. Вытирать их лучше одноразовым бумажным полотенцем.

«Регулярно следует обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где его корпус соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него)», - советуют сотрудники Роспотребнадзора.

Для борьбы с вирусами лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его.

Телефон рекомендуют обрабатывать после каждого посещения публичных мест и обязательно – вечером, после окончания рабочего дня.