В Пензе родителей малышей попросили сшить маски в детсад

В редакцию ИА «Пенза-Пресс» обратилась горожанка. Женщина рассказала, что в понедельник, 16 марта, родителей попросили принести для ребенка маску в детский сад.

Так как в аптеках города, по словам читательницы информагентства, трудно найти эти защитные средства, сотрудники учреждения предложили сшить их самим. Для этого советуют использовать марлю, ее следует сложить в четыре слоя, размер – 16 на 10 сантиметров.

Как сообщили сотрудники детсада в родительском чате в мессенджере, просьбу о том, что у каждого ребенка должна быть индивидуальная маска, руководителям детсадов и школ в ходе совещания озвучил начальник управления образования города Пензы Юрий Голодяев.

Такие меры приняты во всех школах и детсадах города, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Никто не будет заставлять детей носить маски. Они нужны лишь для того, чтобы в учреждении был запас этих защитных средств. Если у ребенка во время нахождения в учреждении повыситься температура, ему наденут маску и изолируют от других детей до тех пор, пока за ним не придут родители.

«Необходимо иметь запас масок, приобретенных за счет собственных средств образовательного учреждения и с помощью родителей на каждого ребенка. Использоваться маски будут только в случае необходимости», - говорится в рекомендациях управления Роспотребнадзора по Пензенской области, сообщили в городском управлении образования.