В Пензе после тушения пожара в доме обнаружили погибшего мужчину

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 14:46. На улицу Парижская Комунна прибыли пять спецмашин и 21 человек личного состава МЧС. В это время дом горел открытым огнем.

«В результате пожара сгорела кровля и мансардный этаж на площади 100 кв.м, также выгорели помещения дома на площади 70 кв.м», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В жилище обнаружили тело мужчины 1962 года рождения. По факту происшествия проводится проверка.

Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем, в том числе – при курении. Следует следить за исправностью электроприборов и оборудования.