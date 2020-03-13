Пензенские инспекторы ищут машину, которая протаранила столб

В Пензе на улице Старо-Черкасской произошла авария. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.

Инцидент произошел 10 февраля примерно в 10:00 напротив дома №18. По данным пресс-службы ведомства, неизвестное авто врезалось в фонарный столб и уехало. В результате конструкция повредилась.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-91-23, 59-90-47 или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет №16.

Напомним, за оставление места ДТП водителю может грозить лишение прав либо до 15 суток ареста. Инспекторы настаивают на соблюдении автолюбителями скоростного режима, дистанции и правил дорожного движения.