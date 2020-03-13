Пензячка потеряла деньги, рассчитывая получить компенсацию

41-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником прокуратуры из Москвы. Он сообщил, что ей полагается 450 тыс. рублей в качестве компенсации за приобретенные в прошлом некачественные БАДы. Он порекомендовал женщине оплатить курьера и страховку. Обрадованная пензячка перевела сумму, которую попросил незнакомец. Но денег она так и не получила.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция Пензенской области рекомендует не перечислять деньги на счет неизвестных людей.