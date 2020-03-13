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13.03.2020г.

В Городищенском районе хотят увеличить производство халяльной продукции

13.03.2020, 22:43

2020 год должен стать знаковым в работе предприятия Городищенского района, которое производит, перерабатывает и реализует мясную халяльную продукцию. Сельхозкооператив получил грантовую поддержку, на которую было закуплено современное оборудование. Предпринимателям удалось снизить себестоимость продукции и повысить производительность труда, при этом не теряя в качестве.

Парогенератор турецкого производства стоит более двух миллионов рублей. Он позволяет существенно экономить на электроэнергии, а приобрести его удалось за счет гранта, который предприятие получило в рамках госпрограммы по поддержке малого и среднего предпринимательства. На покупку нового оборудования направили около 13 миллионов рублей. Если раньше практически все производственные процессы выполняли вручную, то теперь такой труд удалось сократить на 40%.

«Приходилось все вытирать, клеить, этим в течение дня занимались четыре человека, теперь процесс занимает 80 минут», - рассказал руководитель предприятия Зуфяр Дебердеев.

На заводе в Средней Елюзани производят около 100 видов продукции из мяса птицы, говядины, баранины и конины. Только консервов - 59 наименований. Благодаря механизации и автоматизации процессов за одну смену их планируют выпускать в четыре раза больше. Количество банок достигнет десяти тысяч штук.

«Все также идет через автодозатор, затем банки перемещаются по конвейеру на закаточную машину. Должен быть контроль, поэтому человек постоянно контролирует вес каждой банки», - объяснил технолог предприятия Равиль Пятаев.

Продукцию, изготовленную по технологии «Халяль» и разрешенную к употреблению согласно религиозным догматам, поставляют в Москву, Астрахань, Екатеринбург, Ульяновск, Самару и Татарстан. Новые производственные мощности позволят заключать договоры на крупные поставки. Уже есть соглашение с компанией, которая собирает сухие пайки для росгвардейцев, сотрудников МЧС и нефтяников. Первая партия из 50 тысяч банок в ближайшее время отправится в Казань, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
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