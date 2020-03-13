В Городищенском районе хотят увеличить производство халяльной продукции

2020 год должен стать знаковым в работе предприятия Городищенского района, которое производит, перерабатывает и реализует мясную халяльную продукцию. Сельхозкооператив получил грантовую поддержку, на которую было закуплено современное оборудование. Предпринимателям удалось снизить себестоимость продукции и повысить производительность труда, при этом не теряя в качестве.

Парогенератор турецкого производства стоит более двух миллионов рублей. Он позволяет существенно экономить на электроэнергии, а приобрести его удалось за счет гранта, который предприятие получило в рамках госпрограммы по поддержке малого и среднего предпринимательства. На покупку нового оборудования направили около 13 миллионов рублей. Если раньше практически все производственные процессы выполняли вручную, то теперь такой труд удалось сократить на 40%.

«Приходилось все вытирать, клеить, этим в течение дня занимались четыре человека, теперь процесс занимает 80 минут», - рассказал руководитель предприятия Зуфяр Дебердеев.

На заводе в Средней Елюзани производят около 100 видов продукции из мяса птицы, говядины, баранины и конины. Только консервов - 59 наименований. Благодаря механизации и автоматизации процессов за одну смену их планируют выпускать в четыре раза больше. Количество банок достигнет десяти тысяч штук.

«Все также идет через автодозатор, затем банки перемещаются по конвейеру на закаточную машину. Должен быть контроль, поэтому человек постоянно контролирует вес каждой банки», - объяснил технолог предприятия Равиль Пятаев.

Продукцию, изготовленную по технологии «Халяль» и разрешенную к употреблению согласно религиозным догматам, поставляют в Москву, Астрахань, Екатеринбург, Ульяновск, Самару и Татарстан. Новые производственные мощности позволят заключать договоры на крупные поставки. Уже есть соглашение с компанией, которая собирает сухие пайки для росгвардейцев, сотрудников МЧС и нефтяников. Первая партия из 50 тысяч банок в ближайшее время отправится в Казань, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.