Губернатор принял участие в заседании пензенской Ассоциации промышленников

В Пензенском регионе все больше предприятий переходят на формат бережливого производства. Как результат - улучшение качества продукции, сокращение издержек и рост заказов. В этой системе работает и предприятие, которое занимается сборкой дизелей для маневровых тепловозов. Своим опытом руководство завода поделилось с главой региона Иваном Белозерцевым и Ассоциацией промышленников.

Перепроизводство, лишние движения и запасы, ненужная транспортировка, избыточная обработка, ожидание, передержка и брак - это семь видов потерь, о которых навсегда забыли в одном из модернизированных цехов ведущего пензенского предприятия, которое занимается выпуском дизелей для маневровых тепловозов. Теперь ничего лишнего. Каждое действие сотрудников выверено специалистами. О том, как этого удалось добиться, рассказали губернатору.

Перенять опыт предприятия приехали коллеги. Все они входят в Ассоциацию промышленников региона. Разговор продолжился на заседании. Обсудить было что. Одной из актуальных проблем последних дней стало появление нового тарифа в платежках от «Горводоканала». Если раньше предприятия направляли средства на покрытие негативного воздействия на окружающую среду, то в январе в платежных документах появилась новая строка: за негативное воздействие на централизованные системы водоотведения. Счета, которые выставляют предприятиям, признается глава пензенской Ассоциации промышленников, - немаленькие, и пока непонятно, на что пойдут средства.

«Абонент обязан компенсировать организации, которая занимается водоотведением, расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод. Если «Горводоканал» не понес их, то и компенсировать нечего», - сказал глава пензенской Ассоциации промышленников Олег Шаповал.

Известно, что такого вида компенсации за негативное воздействие на системы водоотведения нет ни в одном регионе Приволжского федерального округа. Ситуацию под свой личный контроль взял глава региона. Он поручил разобраться в происходящем, а также рекомендовал промышленникам задуматься о вкладе средств в строительство очистных сооружений для сохранения окружающей среды, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.