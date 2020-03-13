Предприятия Железнодорожного района провели санитарную пятницу

С 16 марта в регионе стартует весенний месячник по благоустройству (0+). Согласно распоряжению губернатора Ивана Белозерцева, он продлится до 25 апреля и завершится большим субботником. К уборке и благоустройству территорий присоединятся во всех населенных пунктах. В областном центре уже проводят санитарные пятницы.

В деле уборки важна самоорганизация. Каждый выбирает небольшой участок и пытается довести его до совершенства с помощью граблей и метелок. В небольшой сквер вышли поработать сотрудники одного из крупных пензенских предприятий.



«Некоторые дела пришлось отложить и выйти на территорию. Очень приятно оказаться на улице и подышать свежим воздухом», - признался участник санитарной пятницы Андрей Фигуров.

«Здесь после зимы грязно. Нам нравится, что для нас делают губернатор, глава города и района, как они благоустраивают областной центр, поэтому мы готовы тоже помогать им и поддерживать чистоту», - сказала участница санитарной пятницы Жанна Галдуева.

Молодежь собирала мусор наравне с теми, кто хорошо помнит еще советские субботники. Кстати, раньше в комсомольских и партийных организациях участие в таких акциях было своего рода мерилом общественной активности человека.

«В советское время мы каждую пятницу убирали каждый свою территорию. Планирую присоединиться к общегородскому субботнику», - рассказала участница санитарной пятницы Надежда Дианова.

Коллективы учреждений приведут в порядок закрепленные за ними территории. Местная же власть должна будет обеспечить санитарную очистку лесопарковых зон, общественных мест, кладбищ и воинских захоронений, а еще высадить деревья.

«Большое спасибо предприятиям, которые помогают убирать территорию нашего города. Мы здесь живем, любим его, стараемся сделать чище. В других микрорайонах Железнодорожного района сейчас работают предприятия на своих площадках», - сказал заместитель администрации Железнодорожного района Пензы Андрей Шулькин.



К благоустройству приглашают и жителей. Если вы захотите привести в порядок двор, за инвентарем можно обратиться в управляющую компанию, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.