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13.03.2020г.

Предприятия Железнодорожного района провели санитарную пятницу

13.03.2020, 19:28
С 16 марта в регионе стартует весенний месячник по благоустройству (0+). Согласно распоряжению губернатора Ивана Белозерцева, он продлится до 25 апреля и завершится большим субботником. К уборке и благоустройству территорий присоединятся во всех населенных пунктах. В областном центре уже проводят санитарные пятницы.

В деле уборки важна самоорганизация. Каждый выбирает небольшой участок и пытается довести его до совершенства с помощью граблей и метелок. В небольшой сквер вышли поработать сотрудники одного из крупных пензенских предприятий.

«Некоторые дела пришлось отложить и выйти на территорию. Очень приятно оказаться на улице и подышать свежим воздухом», - признался участник санитарной пятницы Андрей Фигуров.

«Здесь после зимы грязно. Нам нравится, что для нас делают губернатор, глава города и района, как они благоустраивают областной центр, поэтому мы готовы тоже помогать им и поддерживать чистоту», - сказала участница санитарной пятницы Жанна Галдуева.

Молодежь собирала мусор наравне с теми, кто хорошо помнит еще советские субботники. Кстати, раньше в комсомольских и партийных организациях участие в таких акциях было своего рода мерилом общественной активности человека.

«В советское время мы каждую пятницу убирали каждый свою территорию. Планирую присоединиться к общегородскому субботнику», - рассказала участница санитарной пятницы Надежда Дианова.

Коллективы учреждений приведут в порядок закрепленные за ними территории. Местная же власть должна будет обеспечить санитарную очистку лесопарковых зон, общественных мест, кладбищ и воинских захоронений, а еще высадить деревья.

«Большое спасибо предприятиям, которые помогают убирать территорию нашего города. Мы здесь живем, любим его, стараемся сделать чище. В других микрорайонах Железнодорожного района сейчас работают предприятия на своих площадках», - сказал заместитель администрации Железнодорожного района Пензы Андрей Шулькин.

К благоустройству приглашают и жителей. Если вы захотите привести в порядок двор, за инвентарем можно обратиться в управляющую компанию, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
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27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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