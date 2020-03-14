В Пензе обновили доску почета работников ЖКХ

Первая санитарная пятница в Пензе в 2020 году совпала с официальными поздравлениями работников жилищно-коммунального хозяйства. В 2020-м их профессиональный праздник выпадает на 15 марта. К этому событию приурочили открытие обновленной доски почета. На нее поместили фотографии 20 передовиков и еще десяти предприятий области.

За суровым, обветренным лицом рабочего жилищно-коммунального хозяйства, который в любую погоду, даже самую лютую, как правило, на улице скрывается искренняя и трогательная любовь к своему городу.

«Как сын родился, ушла в декрет, после этого начала работать дворником. Уже 25 лет тружусь. У нас очень чистый и красивый двор, я заняла второе место в 2020 году среди всех сотрудников нашей сферы. Люблю свой дом и город. Если вижу, что где-то валяется мусор, очень возмущаюсь», - рассказала дворник Нина Фомина.

Такое признание - доска почета в самом центре Пензы - для многих из них является большой неожиданностью. Электрогазосварщик Сергей Кузменко такого «спасибо» тоже удостоился впервые за свою карьеру, а работает он 15 лет. И хотя родной город для него - далекий Петропавловск-Камчатский, за это время успел узнать почти каждую пензенскую улицу.



«В основном, работаем на траншеях, в колодцах, выполняем газосварочные работы. Устраняем аварии, прокладываем трубы», - сказал он.

В галерею почета работников жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области попали десять предприятий и 20 передовиков. Среди них также - инженеры, механизаторы, машинисты, слесари, мастера участков и руководители отдельных структур жилищно-коммунального хозяйства. За последние несколько лет они меняют нашу жизнь в ином формате. Ведь именно руками этих людей воплощается национальный проект «Создание комфортной городской среды», инициированный президентом страны.

«На данный нацпроект в 2019 году из федерального, областного и муниципального бюджетов было потрачено свыше 380 миллионов рублей. В 2020-м запланировано – свыше 400», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Сами работники ЖКХ отмечают: 13 марта им повезло, что на этот день выпала первая санитарная пятница этой весны и официальные поздравления с профессиональным праздником, а значит, отмечать дату, им выпало собственным трудом, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.