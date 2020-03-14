Погода
+4оС / Завтра: +4

$ 73.00 р

€ 81.00 р

2:21
14.03.2020г.

В Пензе обновили доску почета работников ЖКХ

14.03.2020, 00:32
Первая санитарная пятница в Пензе в 2020 году совпала с официальными поздравлениями работников жилищно-коммунального хозяйства. В 2020-м их профессиональный праздник выпадает на 15 марта. К этому событию приурочили открытие обновленной доски почета. На нее поместили фотографии 20 передовиков и еще десяти предприятий области.

За суровым, обветренным лицом рабочего жилищно-коммунального хозяйства, который в любую погоду, даже самую лютую, как правило, на улице скрывается искренняя и трогательная любовь к своему городу.

«Как сын родился, ушла в декрет, после этого начала работать дворником. Уже 25 лет тружусь. У нас очень чистый и красивый двор, я заняла второе место в 2020 году среди всех сотрудников нашей сферы. Люблю свой дом и город. Если вижу, что где-то валяется мусор, очень возмущаюсь», - рассказала дворник Нина Фомина.

Такое признание - доска почета в самом центре Пензы - для многих из них является большой неожиданностью. Электрогазосварщик Сергей Кузменко такого «спасибо» тоже удостоился впервые за свою карьеру, а работает он 15 лет. И хотя родной город для него - далекий Петропавловск-Камчатский, за это время успел узнать почти каждую пензенскую улицу.

«В основном, работаем на траншеях, в колодцах, выполняем газосварочные работы. Устраняем аварии, прокладываем трубы», - сказал он.

В галерею почета работников жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области попали десять предприятий и 20 передовиков. Среди них также - инженеры, механизаторы, машинисты, слесари, мастера участков и руководители отдельных структур жилищно-коммунального хозяйства. За последние несколько лет они меняют нашу жизнь в ином формате. Ведь именно руками этих людей воплощается национальный проект «Создание комфортной городской среды», инициированный президентом страны.

«На данный нацпроект в 2019 году из федерального, областного и муниципального бюджетов было потрачено свыше 380 миллионов рублей. В 2020-м запланировано – свыше 400», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Сами работники ЖКХ отмечают: 13 марта им повезло, что на этот день выпала первая санитарная пятница этой весны и официальные поздравления с профессиональным праздником, а значит, отмечать дату, им выпало собственным трудом, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Белозерцев пообщался со студентами техникума железнодорожного транспорта
01:26
Губернатор принял участие в заседании пензенской Ассоциации промышленников
23:34
Поделиться

Эксклюзив

Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
08.02.2020 12:29
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
08.02.2020 12:29

Loading…