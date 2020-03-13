На базе пензенского экспертно-криминалистического центра открылся музей

У пензенских экспертов-криминалистов теперь есть свой собственный музей. В нем собраны экспонаты, которые долгие годы помогали полицейским собирать улики и раскрывать самые сложные преступления. Точные весы, фотоаппараты с мощной оптикой и металлоискатели, служившие верой и правдой долгие годы, теперь заняли свои места в уникальной экспозиции.

Начальник экспертно-криминалистического центра Вадим Сатыренко продемонстрировал легендарный фотоаппарат ФКД, который имеет еще и неформальное название - дорожная камера. Особенно активно он использовался в 70-е годы прошлого века. Теперь пришло и его время стать музейным экспонатом. На открытие экспозиции пригласили ветеранов экспертной службы, которые работали в 90-х и начале 2000-х годов.

Ветеран службы Алексей Слеповичев вспомнил о другом фотоаппарате, который был способен делать качественные снимки на расстоянии до одного километра - благодаря объективу весом в пять килограммов.

Но не только средства фотофиксации попали в музей. Там можно найти и классическую лупу, и точные весы, и сейфы. Словом, все, что на протяжении десятилетий было под рукой любого эксперта-криминалиста.

«В 90-е годы выезжали с металлоискателем, который использовали на месте происшествия, особенно когда нужно было найти пули или гильзы», - рассказал ветеран экспертно-криминалистической службы Сергей Шаморкин.

Музей на базе экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области открыт для всех желающих (0+). Особенно рады там будут видеть студентов и школьников. Возможно, для них впечатления от экскурсии станут решающими при выборе профессии, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.