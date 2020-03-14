Пензенским бизнесменам рассказали, как стать резидентом ТОСЭР

Территории опережающего социально-экономического развития еще ждут заявок от пензенских предпринимателей. Таких территорий в регионе две - в Заречном и в Сердобске. Пока в них зашли восемь предпринимателей, вместить эти территории могут гораздо больший объем производства. Главный плюс для бизнесменов - резидентам таких территорий готовы предоставить сразу несколько налоговых льгот.

Василий Чернолев начинал свой бизнес, как и многие тогда, 13 лет назад, с риска. Идея создать собственное дело, предприятие по выпуску кожгалантерейной продукции, показалась вполне логичным шагом для всей семьи.

«Супруга раньше занималась продажей сумок, держала отдел в городе по кожгалантерее, а в 2007 году мы решили сами заняться пошивом. Трудно было начинать, но постепенно стали разрабатывать свой модельный ряд. За год он достиг примерно 200 единиц, а через два мы связались с фондом «Поручитель». Это быстрые деньги, их можно было легко потерять, но если понимаешь ценовую политику, то они очень помогают», - рассказал Василий Чернолев.

Новосибирск, Дальний Восток, Казахстан - пока это главные покупатели пензенской продукции. В последнем месте предприятию удалось открыть даже собственную точку продажи. Но сейчас бизнесмен бьется за сотрудничество с торговыми сетями. Камень преткновения - ценовая политика, общий язык удалось найти с тремя крупными сетевыми партнерами. Главным конкурентом остается основной поставщик сырья - Китай, но европейские бренды, чтобы наладить производство в другой части континента, приезжают вовсе не в Поднебесную, а в Пензу. Осенью предприятие принимало инвесторов из Италии.Еще одна точка роста, которую бизнесмену обеспечила экономическая политика правительства Пензенской области, - возможность зайти в территорию опережающего социально-экономического развития в Сердобске, где для бизнеса действует целый ряд налоговых льгот.

Создание таких условий для малого и среднего бизнеса - часть национального проекта в сфере экономики, инициированного президентом Владимиром Путиным.

«Бизнесмены могут рассчитывать на снижение ставки по страховым взносам с 30% до 7,6% на весь срок реализации инвестиционного проекта, также будет уменьшен налог на прибыль – с 20% до 5% в первые пять лет, и до 10% - еще в последующие пять. Также предприниматели могут рассчитывать на снижение налога на имущества. В первые пять лет он обнуляется полностью, а дальше составит 1,1%», - рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Земельный налог и вовсе равен нулю для резидентов в Сердобске - на весь срок реализации инвестиционного проекта. Всего таких территорий опережающего социально-экономического развития в Пензенской области две. Кроме Сердобска, который ориентирован на сельское хозяйство, это еще и Заречный. Ожидается, что там будет сконцентрирована промышленность высоких технологий.

Чтобы войти в территории, предприниматель должен доказать объем инвестиций: для Сердобска - не менее двух с половиной миллионов рублей, для Заречного - не менее пяти.

Подробнее о том, как стать резидентом таких территорий, можно узнать в Фонде поддержки предпринимательства Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.