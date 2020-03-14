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14.03.2020г.

Белозерцев пообщался со студентами техникума железнодорожного транспорта

14.03.2020, 01:26
В Пензенском техникуме железнодорожного транспорта готовятся к 140-летию учебного заведения. Эту дату отпразднуют осенью. К юбилею планируют отремонтировать фасад здания, а также заменить кресла в актовом зале. С такими предложениями в ходе личного приема к губернатору обратились преподаватели техникума. Иван Белозерцев пообещал оказать содействие в реализации задуманного и лично оценить, в каких условиях учатся будущие машинисты поездов.

Профессия машиниста - одна из тех, которые не освоишь лишь в теории, поэтому студенты Пензенского техникума железнодорожного транспорта обязательно практикуются на тренажерах. Для них не проблема рассказать, какой рычаг за что отвечает. Их даже не смутило присутствие на занятиях главы региона.

Железнодорожный техникум - одно из старейших учебных заведений нашего региона. В 2020 году ему исполнится 140 лет. Кстати, располагается оно в историческом здании, том самом, в котором учились машинисты почти полтора века назад. Сейчас техникум стал филиалом Самарского государственного университета путей сообщения. Губернатору показали учебные аудитории и музей техникума. Затем Иван Белозерцев встретился со студентами за круглым столом.

«Вижу, что вы занимаетесь в хороших условиях, правда, в некоторых классах темновато. Прошу на это обратить внимание, чтобы ребята не теряли зрение, ну и комфортнее им будет», - сказал глава региона.

На том, что уже сделано, в Пензенском техникуме железнодорожного транспорта останавливаться не собираются. В планах - как внутреннее, так и внешнее обновление исторического здания, в котором располагается техникум.

«Если удастся, фасад немножко обновим, поскольку он является культурным наследием регионального значения и имеет статус памятника. Ну и, конечно, по учебной базе возможно удастся что-то приобрести», - рассказал директор Пензенского техникума железнодорожного транспорта Рушан Хатямов.

Все ремонтные работы запланированы на лето. Отпразднуют 140-летний юбилей в Пензенском техникуме железнодорожного транспорта осенью, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
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27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 11:16
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