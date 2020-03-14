Белозерцев пообщался со студентами техникума железнодорожного транспорта

В Пензенском техникуме железнодорожного транспорта готовятся к 140-летию учебного заведения. Эту дату отпразднуют осенью. К юбилею планируют отремонтировать фасад здания, а также заменить кресла в актовом зале. С такими предложениями в ходе личного приема к губернатору обратились преподаватели техникума. Иван Белозерцев пообещал оказать содействие в реализации задуманного и лично оценить, в каких условиях учатся будущие машинисты поездов.

Профессия машиниста - одна из тех, которые не освоишь лишь в теории, поэтому студенты Пензенского техникума железнодорожного транспорта обязательно практикуются на тренажерах. Для них не проблема рассказать, какой рычаг за что отвечает. Их даже не смутило присутствие на занятиях главы региона.

Железнодорожный техникум - одно из старейших учебных заведений нашего региона. В 2020 году ему исполнится 140 лет. Кстати, располагается оно в историческом здании, том самом, в котором учились машинисты почти полтора века назад. Сейчас техникум стал филиалом Самарского государственного университета путей сообщения. Губернатору показали учебные аудитории и музей техникума. Затем Иван Белозерцев встретился со студентами за круглым столом.

«Вижу, что вы занимаетесь в хороших условиях, правда, в некоторых классах темновато. Прошу на это обратить внимание, чтобы ребята не теряли зрение, ну и комфортнее им будет», - сказал глава региона.



На том, что уже сделано, в Пензенском техникуме железнодорожного транспорта останавливаться не собираются. В планах - как внутреннее, так и внешнее обновление исторического здания, в котором располагается техникум.

«Если удастся, фасад немножко обновим, поскольку он является культурным наследием регионального значения и имеет статус памятника. Ну и, конечно, по учебной базе возможно удастся что-то приобрести», - рассказал директор Пензенского техникума железнодорожного транспорта Рушан Хатямов.

Все ремонтные работы запланированы на лето. Отпразднуют 140-летний юбилей в Пензенском техникуме железнодорожного транспорта осенью, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.