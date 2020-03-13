В Пензу 3 мая приедет «Поезд Победы»

В Пензу приедет «Поезд Победы» (0+). Ожидается, что эшелон прибудет 3 мая и пробудет на станции «Пенза-1» несколько часов. Полюбоваться музеем на колесах смогут все желающие.

«Поезд будет состоять из 18 платформ, на которых будет установлена техника времен Великой Отечественной войны. Также будут вагоны с музейными экспонатами, а также планируется концертная программа», - рассказал военный комиссар Пензенской области Анатолий Синельников.

Традиции встречать на железнодорожном вокзале раритетный состав - уже не один год. Каждый раз эта акция пользуется большим успехом у горожан. На нее приходят и взрослые, и дети, чтобы посмотреть, как выглядела паровозная техника почти 80 лет назад, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.