Герои Победы: Мокроусов Иван Тимофеевич

Пехота - древнейший род войск. Именно ей, в первую очередь, мы обязаны победой в Великой Отечественной войне. И среди тех, кто сражался в ее рядах был пензенец Иван Мокроусов. Ему пришлось пережить многое И в каждой схватке с врагом он проявлял мужество и героизм. Именно ему посвящен новый выпуск рубрики «Герои Советского Союза» (16+).

Иван Тимофеевич Мокроусов родился 4 августа 1919 в селе Рахмановка Пензенской области. В 1940-м был призван в Красную Армию. На фронте - с первых дней Великой Отечественной войны, воевал в роте автоматчиков. Отличился в сентябре 1943-го при освобождении Украины. В ходе одной из атак вырвался вперед и забросал вражеские траншеи гранатами, после чего вступил в рукопашную схватку с немецкими солдатами. Был ранен, но не покинул поле боя, вместе с однополчанами отбивал контратаки гитлеровцев.

Командование представило отважного пензенца к званию Герой Советского Союза.