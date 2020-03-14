В России уже 45 человек заразились коронавирусом

В России за сутки у 11 человек диагностировали коронавирус. По данным оперативного штаба, большая часть заболевших – в Москве, трое – в Санкт-Петербурге, по одному - в Ленобласти, Московской области, Пермском крае.

Отмечается, что все они ранее посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны: Италию, Францию, Австрию. Один случай – контакт с ранее заболевшим, пишет РИА Новости.

Все люди, контактировавшие с ними, проходят обследование и меднаблюдение.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку коронавируса пандемией. В мире заболели более 128 тысяч человек, более 4,5 тысяч скончались.

Ранее губернатор Иван Белозерцев выступал с обращением к жителям Пензенской области. Он попросил не посещать неблагополучные по коронавирусу страны (полный список - на сайте Ростуризма). Всем вернувшимся из таких государств глава региона рекомендовал обратиться в медучреждения и получить больничный на карантин в 14 дней.