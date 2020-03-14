Дмитрий Баклашов прокомментировал травлю Валентины Терешковой в Интернете

Руководитель пензенского регионального отделения «Молодой гвардии» Дмитрий Баклашов обратился в Сети к пользователям в связи с негативом, который обрушился на депутата Госдумы Валентину Терешкову.

«Валентина Терешкова – женщина-герой. Вся страна знает о ее подвиге. А диванные политики начали поливать ее грязью, унижать, оскорблять. Не важно, что она предложила, я не буду давать оценки, так как, в любом случае, я - за действующего президента и не вижу смысла спорить с кем-то.

Общество стало забывать о том, как нужно относиться к женщинам, как себя с ними нужно вести, особенно мужчинам. Неужели действительно оппозиционно настроенное общество постепенно приближается к стаду баранов? Это грустно видеть и осознавать.

Думайте головой, вспоминайте о том, что мы все - люди, а не средства для пиара и отработки западных бюджетов для развала государства», - написал он в Instagram.