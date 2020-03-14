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14.03.2020г.

В пензенском минобре прокомментировали просьбы о покупке масок родителями

14.03.2020, 11:28

На сайте министерства образования Пензенской области появился официальный комментарий по поду сообщений о просьбах принести в детсады и школы медицинские маски.

«В настоящее время необходимости приобретения медицинских масок родителями для передачи их в школы и детские сады нет. Средства индивидуальной защиты имеются в медицинских учреждениях, обслуживающих образовательные организации.

Главное – соблюдать меры гигиены: мыть руки, проводить регулярную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, протирать ручки дверей, обеспечивать проветривание помещения и другие меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором», - говорится в обращении.

Напомним, в Пензенской области заболевшие коронавирусом пока не выявлены, но это не означает, что не стоит соблюдать меры предосторожности. Губернатор Иван Белозерцев призвал не посещать страны, неблагополучные по этому заболеванию (список обновляется на сайте Ростуризма), и сообщать в медицинские учреждения о возвращении из таких государств.

Вся информация о коронавирусе – на сайте минздрава.

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13.03.2020 17:16
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13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
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29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
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27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
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