В пензенском минобре прокомментировали просьбы о покупке масок родителями

На сайте министерства образования Пензенской области появился официальный комментарий по поду сообщений о просьбах принести в детсады и школы медицинские маски.

«В настоящее время необходимости приобретения медицинских масок родителями для передачи их в школы и детские сады нет. Средства индивидуальной защиты имеются в медицинских учреждениях, обслуживающих образовательные организации.

Главное – соблюдать меры гигиены: мыть руки, проводить регулярную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, протирать ручки дверей, обеспечивать проветривание помещения и другие меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором», - говорится в обращении.

Напомним, в Пензенской области заболевшие коронавирусом пока не выявлены, но это не означает, что не стоит соблюдать меры предосторожности. Губернатор Иван Белозерцев призвал не посещать страны, неблагополучные по этому заболеванию (список обновляется на сайте Ростуризма), и сообщать в медицинские учреждения о возвращении из таких государств.

Вся информация о коронавирусе – на сайте минздрава.