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14.03.2020г.

На конкурс «Лидеры России. Политика» заявки подали 26 пензенцев

14.03.2020, 12:28

От пензенцев на конкурс «Лидеры России. Политика» (18+) поступило 26 заявок, у желающих проявить себя еще есть возможность подать на него документы – регистрация заканчивается 16 марта.

Среди тех, кто зарегистрировался, - заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева, сотрудник пензенского регионального отделения Фонда социального страхования Наталия Кашкина, представитель управления федерального казначейства по Пензенской области Марина Степанова, коммерческий директор Виктор Кузнецов, заместитель начальника управления транспорта и связи города Пензы Михаил Глушков, начальник отдела информационных технологий и ресурсов Пензастата Евгений Гришин и другие.

Всего в настоящее время всего поступило более 25 тысяч заявок. Конкурс проводится по инициативе президента на платформе «Россия — страна возможностей».

По словам заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, конкурс политических лидеров позволит выявить талантливые кадры среди политиков и законодателей. Заявку смогут подать люди, которые хотят пойти на выборы в Госдуму, работать в региональных законодательных собраниях, местных органах власти, стать членами Совета Федерации.

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13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
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