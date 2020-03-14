На конкурс «Лидеры России. Политика» заявки подали 26 пензенцев

От пензенцев на конкурс «Лидеры России. Политика» (18+) поступило 26 заявок, у желающих проявить себя еще есть возможность подать на него документы – регистрация заканчивается 16 марта.

Среди тех, кто зарегистрировался, - заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева, сотрудник пензенского регионального отделения Фонда социального страхования Наталия Кашкина, представитель управления федерального казначейства по Пензенской области Марина Степанова, коммерческий директор Виктор Кузнецов, заместитель начальника управления транспорта и связи города Пензы Михаил Глушков, начальник отдела информационных технологий и ресурсов Пензастата Евгений Гришин и другие.

Всего в настоящее время всего поступило более 25 тысяч заявок. Конкурс проводится по инициативе президента на платформе «Россия — страна возможностей».

По словам заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, конкурс политических лидеров позволит выявить талантливые кадры среди политиков и законодателей. Заявку смогут подать люди, которые хотят пойти на выборы в Госдуму, работать в региональных законодательных собраниях, местных органах власти, стать членами Совета Федерации.