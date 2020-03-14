В Пензенской области создадут мебельный кластер

В Пензенской области проводится работа по созданию мебельного кластера. Вошедшие в него организации смогут участвовать в промышленных выставках, бизнес-миссиях, получать субсидии программах повышения квалификации сотрудников.

Проект создания мебельного кластера поддержали в Кузнецке, где прошла стратегическая сессия для предпринимателей, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Подготовка специалистов в сфере мебельного производства и деревообработки ведется в образовательных организациях, расположенных в Пензе и Кузнецке. Выпускники могут трудоустроиться на предприятия региона», - отмечают в пресс-центре.

Работа проводится по поручению губернатора Ивана Белозерцева.