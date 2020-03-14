В России 87% россиян информировано о поправках в Конституцию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к голосованию по поправкам в Конституцию. Оказалось, что 87% информировано о них.

Из этой группы каждый второй знает точную дату голосования – 22 апреля. Принятие поправок во втором чтении Госдумой стало известно 75% жителей страны.

О предложении Валентины Терешковой снять ограничения по числу президентских сроков осведомлены 73% россиян, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Участие в голосовании планируют принять 69% россиян. 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию РФ.