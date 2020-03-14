Президент подписал законопроект о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал законопроект о поправках в Конституцию, далее документ отправится в Конституционный суд. После его ждет общероссийское голосование 22 апреля.



Поправки уже поддержали в Госдуме РФ, Совете Федерации, законодательных собраниях регионов, пишет ТАСС.

Общероссийское голосование станет нерабочим днем. Документ будет считаться одобренным народом, если его поддержит более половины граждан, пришедших на участки. Закон вступит в силу только в случае одобрения народом.

О наиболее важных поправках можно узнать в нашем специальном материале. Мнение пензенцев о них – тут.