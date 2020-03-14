В минобре пояснили предложение о переходе на дистанционное обучение

Министерство образования Пензенской области дало разъяснение по введению временного дистанционного обучения, о котором говорилось в обращении Минпросвещения РФ.

«На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано, при необходимости, переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения.

В Пензенской области эпидемиологическая ситуация стабильная, случаев коронавируса в настоящее время не зарегистрировано, в связи с чем перевода образовательного процесса на дистанционные формы не требуется», - говорится на сайте пензенского минобра.

Из-за распространения коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал своевременно проводить дезинфекцию, контролировать графики уборки и проветривания помещений.

Через неделю пензенских школьники отправятся на каникулы. Ранее минобр дал разъяснения по поводу просьб принести маски в детсады и школы.