Пензенец дважды перешел по ссылке и потерял 12 тысяч

34-летний пензенец на сайте объявлений увидел сообщение о продаже тренажера и гантелей. Он договорился, что товар ему продадут за 6 тысяч рублей.

«По электронной почте заявитель получил ссылку для оплаты, перешел по ней и в открывшемся окне ввел реквизиты. После оплаты поступило сообщение об ошибке платежа и ссылкой на форму для возврата средств. Заявитель перешел по ней и снова потерял 6 тысяч», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По факту мошенничества проводится проверка.

В полиции напоминают: перевод денег на карту физлица за товар может быть обманом.

«Учитывайте риски при совершении подобных сделок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты или отправке товара в расчете на обмен вы не имеете никаких гарантий их возврата», - отмечают в управлении.