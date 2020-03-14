1418 дней часового завода

В августе 1941 года часовой завод демонтировал производство наручных часов. Он получил новое название — завод № 807. По заданию Наркомата минометного вооружения часовщики приступили к изготовлению военной продукции. Это были минные взрыватели, прицелы для минометов, приборы управления артиллерийским зенитным обстрелом (ПУАЗО-3).

Символ Родины и борьбы

Эту историю рассказала жительница Белоруссии Софья Данилович. Перед войной ей подарили миниатюрные часы.

— Я попала в концлагерь Майданек, известный своими ужасами. Под страхом смерти запрещалось иметь что-нибудь, кроме казенной арестантской одежды, жестяной миски с ложкой и номера на шее, — вспоминала она. — В бане отбирались все вещи. Часы приходилось прятать от охраны, вдавливая их в мыло. Потом я выскоблила лунку в деревянной подошве башмака и хранила их там.

Однако и это было опасно. Часы для девушки обрели значение талисмана. Все женщины барака заботились об их сохранности. После каждого налета надсмотрщиков все тряслись от страха. Но... продолжали спасать, закапывая их в землю, замуровывая в промежуток между стенами. В дни больших праздников — годовщину Октября, Новый год — часы извлекались из тайника и заводились. Для пленниц их тиканье стало символом Родины и борьбы.

После освобождения из плена для Софьи Рафаиловны эти наручные часики с номером 161683 на механизме стали реликвией ее семьи... Это были пензенские часы!

Вместо мирных — минные

В августе 1941 года часовой завод демонтировал производство наручных часов. Он получил новое название — завод № 807. Возглавил предприятие С.В. Горин. По заданию Наркомата минометного вооружения часовщики приступили к изготовлению военной продукции. Это были минные взрыватели, прицелы для минометов, приборы управления артиллерийским зенитным обстрелом (ПУАЗО-3).

— Наша юность совпала с суровыми годами Великой Отечественной, — вспоминает Валентина Дмитриевна Мамзитова. — На завод я пришла в начале войны. Нам приходилось работать неделями, не выходя с завода. Это стало нормой.

Сегодня современному инженеру, избалованному возможностями электронной вычислительной техники, трудно представить себе, каким же образом с помощью простых механических устройств можно было делать столь сложные приборы.

Спецзаказ для фронта

— У трудового коллектива Пензенского часового завода были большие интересные планы, когда над страной пронеслось слово «война!» — вспоминает ветеран часового производства, труженица тыла Зинаида Петровна Горшкова. — Вместе с влившимися в коллектив ленинградскими специалистами пензенские часовщики приступили к изготовлению военной продукции. В октябре 1941-го из заводских ворот уже пошли машины с изделиями для фронта. Объем производства нарастал с каждым днем.

— Весной 1942 года пензенские предприятия включились во Всесоюзное соцсоревнование, — продолжает Горшкова. — Оно проходило под девизом: «Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт». На часовом заводе широкий размах получили движения «двухсотников» и «трехсотников», тех, кто выполнял нормы на 200 и 300 процентов. В практику предприятий вошли фронтовые вахты и месячники.

Поражаешься тому, как люди того поколения, не знающие отдыха, не всегда имевшие возможность поесть досыта, еще и работали за троих. Благодаря их самоотверженному труду промышленность Пензы военного времени в 2,5 раза увеличила выпуск продукции. Пензенский часовой завод за годы войны увеличил выпуск продукции в 5,5 раза, 24 раза был победителем среди предприятий Министерства минометной промышленности! И, конечно же, я всецело поддерживаю инициативу присвоить Пензе звание «Город трудовой доблести».

Так ковалась Победа

Многие часовщики сразу после заводского митинга 23 июня 1941-го добровольцами ушли на фронт. Потом они писали на завод письма, интересовались, как идут дела, рассказывали о своей боевой жизни. Бить фашистов ушли заместитель начальника цеха Д.М. Городецкий, пионер часового производства в Пензе, слесарь-механик А.Г. Хоренков, сборщик часов В.Ф. Логинов, мастер Ф.Н. Иванов... Всего более 700 человек пошли воевать.

Многие не вернулись.

...Вместе с директором ассоциации промышленников Александром Юрьевичем Акимовым, увлеченно занимающимся историей региона, мы пересматриваем документы областного архива. Они — свидетельство, как на протяжении военных лет завод № 807 сражался с фашизмом в маленьком промышленном городе.

Вот приказ с грифом «секретно» об изготовлении и срочной отправке на фронт квадрантов-угломеров, минных прицелов, установок ПУАЗО-3, инерционных замыкателей, взрывателей МВ-5 и часовых механизмов для мин К-40.

И еще вот что было обнаружено в секретном архиве тех лет: постановление ГКО № 99сс от 11.07.1941г: «Одним из лучших предприятий оборонного значения НКМВ в области и по стране является Пензенский завод Главполиграфмаша — № 807. Завод

№ 807 размещен на производственных площадях бывшего 3-го Государственного часового завода и представлен эвакуированным оборудованием Ленинградского завода им. Макса Гельца и Московского завода счетно-аналитических машин».

В годы войны на заводе было освоено одно из самых сложных изделий — прибор ПУАЗО — прибор управления зенитным огнем. Пензенский часовой завод оказался единственным заводом в СССР, изготавливаемым

ПУАЗО – 3 «СП». И хотя сказывался острый недостаток квалифицированных кадров, недостаточное оснащение производства ПУАЗО приспособлениями и инструментами, плохое материально-техническое оснащение завода, предприятие с каждым днем наращивало темпы. С октября 1941 года по октябрь 1943 года завод увеличил выпуск вооружения в 8, 7 раза, поднял производительность труда до 167,9% при обеспеченности рабочей силой на 82%.

Один из первых коллектив часовщиков организовал фронтовые бригады и явился инициатором движения гвардейцев тыла.

Валенки для фронтовика

В фонд обороны жители области внесли 129 млн рублей, 4,5 кг золота и 38,8 кг серебра. На эти средства было закуплено вооружение. Было собрано для воинов 67 358 кг шерсти, 17 765 полушубков, 59 тыс. пар валенок, 8 103 меховых жилета, 124 447 пар носков и другие вещи.

Внес свою лепту и часовой завод. Вот что писали в газете «Сталинское знамя» 28 сентября 1941 года:

«На часовом заводе был организован сбор теплой одежды и обуви для фронтовиков. На приемочный пункт теплые вещи несли все. Вот мастер автоматного цеха Серегин принес шапку-ушанку. Вот счетовод Егорова — меховые рукавицы, а работница Шахова — шерстяной свитер. Царев принес байковое одеяло. Скорняков — байковое одеяло, меховые перчатки, теплое нижнее белье, полотенце и другие необходимые бойцам Красной Армии вещи. Заводо­управление и завком часового завода в подарок мужественным защитникам собрали 10 свитеров, 10 пар обуви, двое ватных брюк, 50 метров фланели на пошив теплого белья и мануфактуры для 30 простыней. Рабочие двух цехов собрали больше четырех тысяч рублей на покупку валенок».

Раненое детство

В 1941 году был возведен Пензенский оборонительный рубеж протяженностью 350 км с устройством сотен дотов и дзотов, огневых позиций, тысяч землянок. И в это свой посильный вклад внесла Раиса Васильевна Панкратова.

Вспоминая о войне, пожилая женщина плачет.

— У нашего поколения раненое детство, — говорит участница трудового фронта. — Мне было чуть больше одиннадцати лет, когда в нашу семью пришла беда. Нас у мамы было четверо. Мал мала меньше. Никогда не забуду голодное наше детство. Ели порой лебеду. Мне 90 лет, а будто вчера это было: вместе со взрослыми рыли окопы, помогали старшим копать оборонительные траншеи и противотанковые рвы, вечерами после уроков вязали носки и варежки для отправки на фронт, писали письма в госпитале за раненых бойцов их родным.

— Таких, как я, у кого война отняла детство, было немало, — не сдерживая слез, продолжает Раиса Васильевна. — Наша семья жила очень бедно. В доме — а это была землянка — было всегда холодно. Мама умерла незадолго до Победы. Я стала опекуном младшей сестрички... Выжить и переносить испытания помогло чувство патриотизма. Долг и ответственность для нашего поколения были всегда превыше всего.

Ящики возле станков

На заводе № 807 вместе со взрослыми работали девчонки и пацаны, которым едва исполнилось шестнадцать. Женщины и подростки составляли основной костяк коллектива. Везде, где не хватало мужских рабочих рук, к станкам вставали они.

Все жили трудно и бедно, недосыпали, недоедали. Но утром, едва отдохнув, снова трудились до боли в суставах, до потемнения в глазах. Поздно вечером, вернувшись с работы, усталые, садились писать письма родным на фронт. И не было в этих письмах жалоб. Только просьба бить врага да мечты о светлом будущем.

Вот что о том времени рассказала опытная сборщица часов, участница трудового фронта Татьяна Николаевна Александрова:

— Мы работали и не знали, куда пойдут наши детали. Знали — на оружие, чтобы бить врага. Все держалось в секрете. Старшие рабочие старались поддержать, подкормить молодых, бывших фзошников. А женщины, бывало, просто подходили и гладили по голове, приговаривая: «Сынок, дочка…». Видимо, у многих дети были на фронте, вот они и одаривали их своей душевностью. Знаете, какая примета определяет для нас то время? Ящики возле станков… Это на них из-за маленького роста вставали подростки, чтобы дотянуться до обрабатываемой детали. Все мы работали под девизом: «Все для фронта, все для победы!».

Да, это великое поколение работало без отдыха, и ни у кого даже в мыслях не было жаловаться на трудности. Завод не отапливался, в цехах вода замерзала. Руки мыли керосином или маслом, от этого возникали волдыри. Мыла не было, спецодежды тоже. Надевали на себя все, чтобы не мерзнуть, спасали ватные фуфайки... Люди недоедали, недосыпали, практически не выходили с работы, нередко ночуя у станков. И верили в Победу!

...Пролетая над нашим городом, фашисты не могли и подумать о том, что здесь, на мирном предприятии, делают грозное оружие для фронта. И делают его женщины, подростки! Они приближали Победу как могли. Все 1418 дня войны и 34 032 часа!

Самоотверженный труд пензенских часовщиков отмечен государственной наградой — орденом Отечественной войны I степени.

Ольга Дарвина, газета "Наша Пенза"

Использованы материалы из книги В.П. Еременко «Пензенский часовой». Автор выражает благодарность участницам трудового фронта З.П. Горшковой, Р. В. Панкратовой, А. Ю. Акимову за фото и исторические сведения. Некоторые фото — из открытых источников.