Дом №4 на улице Ударной могут вернуть в программу капремонта

В « Жалобную книгу » информационного агентства «Пенза-Пресс» обратились жители двухэтажки по улице Ударной. Они попросили разобраться, какова дальнейшая судьба их дома. Вопрос касается, в том числе, реализации в регионе программы капитального ремонта. Телеканал «Экспресс» уже рассказывал о том, что из нее исключили ряд многоквартирных домов. При этом их не включили в списки аварийных. В подобной ситуации сейчас находятся и жильцы 16 квартир, у которых почти три года не принимают взносы на капитальный ремонт.

Дом №4 по улице Ударной. Прохожие давно обращают внимание на его неприглядность, а вот о том, что жить в нем опасно, уверяют местные жители.

«Наверху – трещина, все разрушено, угол отвалился. Так и живем», - рассказала жительница Пензы Людмила Смолянинова.

Она пояснила, что дому уже 68 лет, и он с каждым днем все больше разваливается. При этом квитанции по взносам на капитальный ремонт жильцам перестали присылать еще в 2017 году. Хотя заменять необходимо все: ветхие инженерные коммуникации и худая кровля причиняют немало неудобств.

«Нас заливает. Когда люди, например, стирают, трубы забиваются, а у нас весь пол в воде. Раньше думали, что это шумит, а потом узнали. Приходилось все сами убирать, черпали воду и на улицу выносили», - сказала Людмила Смолянинова.

Таких строений, исключенных из программы на основании заключения Фонда капремонта, в области несколько десятков. Список формировался с 2014 по 2018 годы.

«По 12 было принято решение о признании домов аварийными и подлежащими сносу, по 17 - отказано, по 31 - собственникам порекомендовали самим заявиться на межведомственную комиссию», - прокомментировал начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин.

Дом №4 по улице Ударной как раз вошел в список объектов, которые должны вернуть в программу и в итоге капитально отремонтировать. Пока же двухэтажка находится в подвешенном состоянии и продолжает разрушаться. Кстати, сейчас в регионе проводится работа по внесению изменений в закон Пензенской области, которые бы упростили процедуру возвращения исключенных домов обратно в программу, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.