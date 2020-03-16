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16.03.2020г.

Дом №4 на улице Ударной могут вернуть в программу капремонта

16.03.2020, 07:01

В «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» обратились жители двухэтажки по улице Ударной. Они попросили разобраться, какова дальнейшая судьба их дома. Вопрос касается, в том числе, реализации в регионе программы капитального ремонта. Телеканал «Экспресс» уже рассказывал о том, что из нее исключили ряд многоквартирных домов. При этом их не включили в списки аварийных. В подобной ситуации сейчас находятся и жильцы 16 квартир, у которых почти три года не принимают взносы на капитальный ремонт.

Дом №4 по улице Ударной. Прохожие давно обращают внимание на его неприглядность, а вот о том, что жить в нем опасно, уверяют местные жители.

«Наверху – трещина, все разрушено, угол отвалился. Так и живем», - рассказала жительница Пензы Людмила Смолянинова.

Она пояснила, что дому уже 68 лет, и он с каждым днем все больше разваливается. При этом квитанции по взносам на капитальный ремонт жильцам перестали присылать еще в 2017 году. Хотя заменять необходимо все: ветхие инженерные коммуникации и худая кровля причиняют немало неудобств.

«Нас заливает. Когда люди, например, стирают, трубы забиваются, а у нас весь пол в воде. Раньше думали, что это шумит, а потом узнали. Приходилось все сами убирать, черпали воду и на улицу выносили», - сказала Людмила Смолянинова.

Таких строений, исключенных из программы на основании заключения Фонда капремонта, в области несколько десятков. Список формировался с 2014 по 2018 годы.

«По 12 было принято решение о признании домов аварийными и подлежащими сносу, по 17 - отказано, по 31 - собственникам порекомендовали самим заявиться на межведомственную комиссию», - прокомментировал начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин.

Дом №4 по улице Ударной как раз вошел в список объектов, которые должны вернуть в программу и в итоге капитально отремонтировать. Пока же двухэтажка находится в подвешенном состоянии и продолжает разрушаться. Кстати, сейчас в регионе проводится работа по внесению изменений в закон Пензенской области, которые бы упростили процедуру возвращения исключенных домов обратно в программу, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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