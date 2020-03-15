Мнение пензенцев будут учитывать при составлении плана ремонта дорог

Пензенские водители могут повлиять на то, какие дороги будут отремонтированы в первую очередь. О проблемных участках транспортных магистралей автолюбители могут написать в социальных сетях, а также на почту городского Департамента ЖКХ.

Чаще всего водители сообщают о проблемах на улицах Чаадаева, Новоселов, а также о дороге в микрорайоне Заря. Работы идут не прекращаясь. Для устранения выбоин используют литой асфальт, который неприхотлив к погодным условиям. Однако, как отмечают городские власти, это лишь временная мера. В будущем эти участки дороги капитально отремонтируют.

«Мы стараемся оперативно реагировать по таким обращениям и в кратчайшие сроки устраняем замечания. По контракту МУП «Пензадормост» уже устранил разрушения общей площадью порядка 2500 квадратных метров. Плюс щебеночными материалами убрали примерно 2000 «квадратов». Работа ведется ежедневно, и в выходные, и в будние дни», - рассказал начальник отдела дорожно-мостового хозяйства и контроля за благоустройством Департамента ЖКХ Пензы Денис Дунаев.

Кстати, литой асфальт для дорожных работ производят в областном центре. Асфальтобетонный завод запустили на прошлой неделе, сообщает телеканал «Экспресс».