В Пензе юные экологи составляют интерактивную карту свалок

Юные экологи вышли в рейд. Учащиеся лицея №29 и школы №58, вдохновленные движением «Зеленая волна», собрались вместе, чтобы прогуляться по округе и выявить места скопления мусора. Их нанесут на интерактивную карту свалок, чтобы убрать во время проведения месячника по благоустройству (0+).

Собравшись у школы № 58, подростки отправились на поиски, но не приключений, а бытового мусора. Искать долго не пришлось - одна из внутридворовых территорий на улице Ворошилова превратилась в самую настоящую свалку. И это в географическом центре города.

Ребята из другого экологического движения «Зеленая волна» уже не первый год наносят метки на интерактивную карту для того, чтобы мусор был убран. Но задача не ограничивается лишь наведением чистоты. Так воспитывается бережное отношение к природе.

«Мы помогаем проводить экологические уроки в школах, организуем конференции, взаимодействуем со СМИ, снимаем фильмы, которые заставляют задуматься о важных вещах», - сказал главный аналитик движения «Зеленая волна» Максим Савинов.

Старт экологическим рейдам дан в преддверии общегородского месячника по благоустройству, и это неслучайно. Активисты постараются добиться того, чтобы власти провели субботники с учетом данных, которые они соберут. Кстати, как сообщили местные жители, после визита юных экологов во двор на улице Ворошилова приехала коммунальная техника, сообщает телеканал «Экспресс».