Иностранца подозревают в сбыте наркотиков на территории Пензы

Приехал в Пензу, чтобы оборудовать тайники с наркотиками, но был пойман с поличным. Полицейские задержали 33-летнего уроженца Таджикистана, которого подозревают в хранении, употреблении и распространении сильнодействующего наркотика.

При задержании мужчина пытался оказать сопротивление, но стражи порядка быстро его угомонили. При личном досмотре у подозреваемого изъяли 14 свертков с сильнодействующим наркотиком и еще около два с половиной грамма запрещенного вещества обнаружили на его съемной квартире.

«Он забирал товар, затем на автомобиле или автобусе добирался до Пензы, где потом осуществлял свою незаконную деятельность», - рассказал начальник регионального УНГ УМВД России Алексей Стяжков.

Если вам известны факты незаконного употребления, хранения и распространения наркотиков - сообщите об этом в полицию по телефону «горячей линии» 59-10-10.

С 16 марта в Пензенской области стартует этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (0+). В ее рамках будет активизирована работа по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота и употребления запрещенных веществ. Звонки принимаются круглосуточно. Анонимность гарантируется, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.