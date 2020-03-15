Белозерцев поздравил с праздником пензенских работников сферы ЖКХ

15 марта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником.

«Значение вашего плодотворного труда для жизнедеятельности региона, создания комфортных условий жизни людей трудно переоценить. От вашего профессионализма, компетентности, ответственного отношения к порученному делу во многом зависят масштабы и темпы благоустройства городов и населенных пунктов, обеспечение пензенцев широким спектром качественных услуг.



В настоящее время перед вами стоят важные задачи по повышению эффективности работы коммунальных систем, привлечению в отрасль инвестиций, модернизации материально-технической базы, применению на практике современных форм обслуживания населения и инновационных энергосберегающих технологий.



Уверен, что вы сумеете выйти на новый уровень созидательных свершений, внесете достойный вклад в дальнейшее укрепление социально-экономического потенциала Сурского края!» - отмечается в поздравлении.



Глава региона пожелал пензенским работникам сферы ЖКХ крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых успехов на благо региона.